В Липецке внук закрыл бабушку на балконе – пришлось вызывать спасателей и скорую

29 Янв. 2020 2020-01-29T17:30:52+03:00

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За минувшие сутки, с 28 на 29 января, спасатели в Липецке 7 раз выезжали помощь к горожанам, из них 4 выезда были связаны с захлопнувшимися дверями. Так на улице Хорошавина двухлетний мальчик запер бабушку на балконе. Женщина вышла развесить белье, когда малыш захлопнул дверь и повернул ручку. Открыть ребенок не смог, а родственники не могли попасть в квартиру через дверь, так как в замочной скважине остался ключ.

Родные обратились за помощью к спасателям. На место прибыли сотрудники городского управления по делам ГО и ЧС, они вскрыли дверь и вызвали бабушке скорую помощь.

Как сообщили в пресс-службе управления, подобные случаи не редкость. Похожая ситуация сложилась у 90-летней бабушки на площади Победы, там дверь захлопнулась, когда пожилая женщина вышла в подъезд.

ИСТОЧНИК KP.RU