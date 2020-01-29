2020-01-29T18:14:54+03:00
Общество

К 75-летию Победы дома в Липецке украсят граффити

На одном из зданий появится портрет Михаила Водопьянова
Юлия КЛЮЕВА
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На одном из зданий появится портрет Михаила ВодопьяноваНа одном из зданий появится портрет Михаила ВодопьяноваФото: С сайта администрации Липецкой области
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К юбилею Победы в Великой Отечественной войне многоэтажки региона украсят граффити. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации. Акцию "Портрет памяти" запустило Министерство строительства и ЖКХ РФ. В ней принял участие и региональный Фонд капремонта. Кстати, финансируется проект за счет спонсорских средств.

Так, на одном из домов Липецка появится граффити с изображением советского летчика и участника спасения экипажа парохода "Челюскин" Михаила Водопьянова. Автор проекта - победитель конкурса детского рисунка Софья Сметанина. Граффити появится уже в этом году. Осталось только определиться, какой дом украсит изображение. Липчане тоже могут поучаствовать в выборе здания для настенного рисунка. Предложения принимаются в группах ФКР в соцсетях.

Еще одно граффити в честь 75-летия Победы нанесут на первую высотку областного центра на улице Яна Берзина. Жители дома неоднократно просили украсить здание.

ИСТОЧНИК KP.RU

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