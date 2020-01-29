В ДТП с тремя машинами в Липецке пострадал водитель с ребенком

29 Янв. 2020 2020-01-29T19:00:33+03:00

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Серьезная авария произошла на выезде из Липецка в районе Лебедянсокго шоссе. Там перед светофором у поворота на Опытную станцию столкнулись три автомобиля: грузовая «ГАЗель», «ИЖ Ода» и «Лада Веста».

ДТП на Лебедянском шоссе в Липецке .

По словам очевидцев, водитель «Весты», не уступил дорогу и повернул в сторону Лебедяни, когда в него влетел ехавший по главной «ИЖ». Водитель грузовика не успел среагировать и смял обе легковушки. Больше всего досталось «Оде», на машине разбило всю переднюю часть и крылья.

Свидетели рассказали, что на место пришлось вызвать скорую помощь, медики увезли водителя «Весты» и ребенка. На месте также работали сотрудники ГИБДД, которые разбирались, как все произошло на самом деле, и кто стал виновником ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU