2020-01-29T19:00:33+03:00
Происшествия

В ДТП с тремя машинами в Липецке пострадал водитель с ребенком

«ГАЗель» и две легковушки столкнулись на Лебедянском шоссе [видео]
Лия МУРАДЬЯН
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ДТП на выезде из Липецка. Фото: Михаил РучкинДТП на выезде из Липецка. Фото: Михаил РучкинФото: vk.com
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Серьезная авария произошла на выезде из Липецка в районе Лебедянсокго шоссе. Там перед светофором у поворота на Опытную станцию столкнулись три автомобиля: грузовая «ГАЗель», «ИЖ Ода» и «Лада Веста».

ДТП на Лебедянском шоссе в Липецке .

По словам очевидцев, водитель «Весты», не уступил дорогу и повернул в сторону Лебедяни, когда в него влетел ехавший по главной «ИЖ». Водитель грузовика не успел среагировать и смял обе легковушки. Больше всего досталось «Оде», на машине разбило всю переднюю часть и крылья.

Свидетели рассказали, что на место пришлось вызвать скорую помощь, медики увезли водителя «Весты» и ребенка. На месте также работали сотрудники ГИБДД, которые разбирались, как все произошло на самом деле, и кто стал виновником ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU

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