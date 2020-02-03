2020-02-03T10:02:35+03:00
Общество

В аптеках Липецка вырос спрос на медицинские маски

Эксперты проверили их стоимость и наличие
Лия МУРАДЬЯН
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В Липецке сотрудники областного управления потребительского рынка и ценовой политики проверили наличие медицинских масок в аптеках и их стоимость. Как сообщает ведомство, на данный момент маски в аптеках есть в достаточном количестве и по приемлемым ценам.

В последние дни в Липецке вырос спрос на медицинские маски, но ажиотажа на них нет. Стоимость масок сравнили более чем в 15 аптеках, сейчас диапазон цены на обычные маски – от 3.5 до 10 рублей за штуку.

В управлении уточнили, что государство не регулирует цены на медицинские маски, но за ситуацией будут следить. В случае резкого и необоснованного роста цен на медицинские маски в аптеках, информацию о таких торговых точках будут отправлять в прокуратуру и УФАС.

ИСТОЧНИК KP.RU

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