Прокуратура проверит видео с избиением школьницы в Липецкой области

3 Февр. 2020 2020-02-03T10:50:37+03:00

«Целуй сапоги»: две восьмиклассницы издевалось над младшей ученицей в Данкове

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Накануне в соецсетях начали распространяться видеозаписи с избиением девушки школьного возраста. На кадрах две девочки нещадно избивают и унижают третью. Судя по записям конфликт начался неподалеку от учебного заведения, сверстница схватила девочку за волосы, повалила на снег и начали бить по лицу. За происходящим наблюдала толпа подростков.

Затем девушку отвели за гаражи, где экзекуция продолжилась в более жесткой форме. К избиению подключилась еще одна юная барышня. Две подруги повалили несчастную на снег, становились на живот, били ногами по лицу и телу, оскорбляли и заставляли целовать сапоги.

Съемка не прекращалась, судя по голосам за кадром, за происходящим наблюдали несколько человек и никто не останавливал избиение.

По данным прокуратуры, на кадрах ученики одной из школ города Данкова – группа восьмиклассниц избивает ученицу младшего класса.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, началась доследственная проверка. Также Данковская прокуратура проверяет администрацию школы, районный отдел образования, органы профилактики и родителей школьниц.

ИСТОЧНИК KP.RU