В Липецке и области перенесли "Лыжню России"

3 Февр. 2020 2020-02-03T15:54:37+03:00

Изменить размер текста: A A

Всероссийская лыжная гонка "Лыжня России" переносится. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления физической культуры и спорта. Мероприятие отменили в Липецке и во всех районах области. Причина тому - отсутствие снега. Как только в регион придет нормальная зима, выпадет снег, тогда и проведут лыжную гонку.

Кстати, для тех, кто уже прошел предварительную регистрацию или отправил коллективную заявку, регистрационный номер сохраняется. Напомним, "Лыжня России" должна была стартовать в Липецкой области в эту субботу, 8 февраля.

Кстати, синоптики в ближайшем будущем обещают морозы. На этой неделе температура в регионе опустится. И, если верить прогнозам, весьма прилично - до 10 градусов ниже ноля. Но снега выпадет немного. Затем - снова потепление.

ИСТОЧНИК KP.RU