В Липецке и области перенесли "Лыжню России"
Всероссийская лыжная гонка "Лыжня России" переносится. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления физической культуры и спорта. Мероприятие отменили в Липецке и во всех районах области. Причина тому - отсутствие снега. Как только в регион придет нормальная зима, выпадет снег, тогда и проведут лыжную гонку.
Кстати, для тех, кто уже прошел предварительную регистрацию или отправил коллективную заявку, регистрационный номер сохраняется. Напомним, "Лыжня России" должна была стартовать в Липецкой области в эту субботу, 8 февраля.
Кстати, синоптики в ближайшем будущем обещают морозы. На этой неделе температура в регионе опустится. И, если верить прогнозам, весьма прилично - до 10 градусов ниже ноля. Но снега выпадет немного. Затем - снова потепление.
ИСТОЧНИК KP.RU