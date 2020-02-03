2020-02-03T15:54:37+03:00
Общество

В Липецке и области перенесли "Лыжню России"

Мероприятие состоится, как только выпадет нужное количество снега
Юлия КЛЮЕВА
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В Липецке и области перенесли "Лыжню России"В Липецке и области перенесли "Лыжню России"Фото: Юлия КЛЮЕВА
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Всероссийская лыжная гонка "Лыжня России" переносится. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления физической культуры и спорта. Мероприятие отменили в Липецке и во всех районах области. Причина тому - отсутствие снега. Как только в регион придет нормальная зима, выпадет снег, тогда и проведут лыжную гонку.

Кстати, для тех, кто уже прошел предварительную регистрацию или отправил коллективную заявку, регистрационный номер сохраняется. Напомним, "Лыжня России" должна была стартовать в Липецкой области в эту субботу, 8 февраля.

Кстати, синоптики в ближайшем будущем обещают морозы. На этой неделе температура в регионе опустится. И, если верить прогнозам, весьма прилично - до 10 градусов ниже ноля. Но снега выпадет немного. Затем - снова потепление.

ИСТОЧНИК KP.RU

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