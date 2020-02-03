Липчанина, не платившего алименты и не вышедшего на обязательные работы, отправили под арест

3 Февр. 2020 2020-02-03T18:32:39+03:00

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Мужчина из Чаплыгинского района Липецкой области долго не платил алименты на сожержание своего несовершеннолетнего ребенка. Тогда суд постановил административно наказать неплательщика. Липчанину назначили 80 часов обязательных работ.

Однако, мужчина проигнорировал решение суда, хотя знал о нем. Он не приступил к обязательным работам, тем самым совершив еще одно правонарушение, предусмотренное ч.4 ст.20.25 КоАП РФ "Уклонение от отбывания обязательных работ". наказание по данной статье - от 150 до 300 тыс. рублей штрафа, либо арест до 15 суток.

Как сообщили в пресс-службе регионального УФССП России, мировой судья Чаплыгинского судебного участка №1 рассмотрел протокол пристава-исполнителя. Нарушителя отправили под арест на 5 суток.

ИСТОЧНИК KP.RU