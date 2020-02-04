Под Липецком грозят закрыть аптеку с завышенными ценами на медицинские маски

4 Февр. 2020 2020-02-04T11:05:13+03:00

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Жители села Хлевное пожаловались в Управление потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области на завышенные цены в местной аптеке. В ходе проверки информация подтвердилась. Как сообщает управление, в аптеке на улице Свободы в Хлевном маски продают по цене 70 рублей за упаковку из трех штук.

Отметим, ранее ведомство сообщало, что ситуацию с медицинскими масками в регионе контролируют, спрос на них вырос, но особого ажиотажа нет, а стоят они от 3.5 до 10 рублей за штуку.

Что касается хлевенской аптеки, то информацию о ней передадут в УФАС, чтобы предотвратить социальную напряженность и недобросовестную конкуренцию. Во время проверки цен нашли нарушения санитарных норм, из-за чего аптеку могут и вовсе закрыть.

Чтобы предотвратить необоснованное подорожание масок и препаратов на фоне коронавируса, данные о недобросовестных аптеках будут передавать в в прокуратуру, областной Росздравнадзор и УФАС.

ИСТОЧНИК KP.RU