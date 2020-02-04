Под Липецком грозят закрыть аптеку с завышенными ценами на медицинские маски
Жители села Хлевное пожаловались в Управление потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области на завышенные цены в местной аптеке. В ходе проверки информация подтвердилась. Как сообщает управление, в аптеке на улице Свободы в Хлевном маски продают по цене 70 рублей за упаковку из трех штук.
Отметим, ранее ведомство сообщало, что ситуацию с медицинскими масками в регионе контролируют, спрос на них вырос, но особого ажиотажа нет, а стоят они от 3.5 до 10 рублей за штуку.
Что касается хлевенской аптеки, то информацию о ней передадут в УФАС, чтобы предотвратить социальную напряженность и недобросовестную конкуренцию. Во время проверки цен нашли нарушения санитарных норм, из-за чего аптеку могут и вовсе закрыть.
Чтобы предотвратить необоснованное подорожание масок и препаратов на фоне коронавируса, данные о недобросовестных аптеках будут передавать в в прокуратуру, областной Росздравнадзор и УФАС.
ИСТОЧНИК KP.RU