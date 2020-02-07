2020-02-07T14:24:41+03:00
Общество

По улице Липецка разбросали квитанции об оплате услуг

Все платежки оказались 2019 года [фото]
Юлия КЛЮЕВА
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Фото Дмитрий КоняхинФото Дмитрий КоняхинФото: Предоставлено "КП"
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В эту пятницу, 7 февраля, в соцсетях появились фотографии с разбросанными платежками. Автор снимков утверждает, что квитанции валяются возле дома №59 по улице Стаханова. Уведомления об оплате поступили из разных компаний. По указанному адресу выехали сотрудники энергетической компании. Квитанции, действительно, были разбросаны по улице.

По улице Липецка разбросали квитанции об оплате услуг Фото: Пресс-служба АО "ЛГЭК" Липецк

По улице Липецка разбросали квитанции об оплате услугФото: Пресс-служба АО "ЛГЭК" Липецк

- По адресу на платежках установлено, что все бумаги относятся к одной квартире, - сообщили в пресс-службе АО «ЛГЭК». – Квитанции доставили до почтового ящика. Однако, он не был оборудован замком. Платежки старые – за 2019 год. Получается, документы всех поставщиков услуг скапливались в почтовом ящике на протяжении продолжительного времени. Поэтому их так много оказалось на улице.

По улице Липецка разбросали квитанции об оплате услуг Фото: Пресс-служба АО "ЛГЭК" Липецк

По улице Липецка разбросали квитанции об оплате услугФото: Пресс-служба АО "ЛГЭК" Липецк

Липчанам напоминают, если они не получили квитанции, нужно обратиться в Центр по работе с населением и сообщить о проблеме. Свое обращение можно оставить в личном кабинете или написать по электронной почте. В электронном виде квитанцию можно получить, опять же, через личный кабинет. Также горожан просят поставить замки на почтовые ящики.

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По улице Липецка разбросали квитанции об оплате услуг Фото: Пресс-служба АО "ЛГЭК" Липецк

По улице Липецка разбросали квитанции об оплате услугФото: Пресс-служба АО "ЛГЭК" Липецк

ИСТОЧНИК KP.RU

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