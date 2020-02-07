По улице Липецка разбросали квитанции об оплате услуг

7 Февр. 2020 2020-02-07T14:24:41+03:00

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В эту пятницу, 7 февраля, в соцсетях появились фотографии с разбросанными платежками. Автор снимков утверждает, что квитанции валяются возле дома №59 по улице Стаханова. Уведомления об оплате поступили из разных компаний. По указанному адресу выехали сотрудники энергетической компании. Квитанции, действительно, были разбросаны по улице.

По улице Липецка разбросали квитанции об оплате услугФото: Пресс-служба АО "ЛГЭК" Липецк

- По адресу на платежках установлено, что все бумаги относятся к одной квартире, - сообщили в пресс-службе АО «ЛГЭК». – Квитанции доставили до почтового ящика. Однако, он не был оборудован замком. Платежки старые – за 2019 год. Получается, документы всех поставщиков услуг скапливались в почтовом ящике на протяжении продолжительного времени. Поэтому их так много оказалось на улице.

По улице Липецка разбросали квитанции об оплате услугФото: Пресс-служба АО "ЛГЭК" Липецк

Липчанам напоминают, если они не получили квитанции, нужно обратиться в Центр по работе с населением и сообщить о проблеме. Свое обращение можно оставить в личном кабинете или написать по электронной почте. В электронном виде квитанцию можно получить, опять же, через личный кабинет. Также горожан просят поставить замки на почтовые ящики.

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По улице Липецка разбросали квитанции об оплате услугФото: Пресс-служба АО "ЛГЭК" Липецк

ИСТОЧНИК KP.RU