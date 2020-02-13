2020-02-13T12:40:38+03:00
Происшествия

В Липецке нашли склад с контрафактным алкоголем на 4,5 млн рублей

Спиртное собирались продавать в киоски города [видео]
Юлия КЛЮЕВА
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Полицейские обнаружили в Липецке склад с контрафактным алкоголем на 4,5 млн рублейПолицейские обнаружили в Липецке склад с контрафактным алкоголем на 4,5 млн рублейФото: принтскрин видео.
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В декабре прошлого года в Липецке выявили незаконный склад алкоголя. Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции обыскали помещение на улице Юношеская в районе Сырского Рудника, а также стоящий там автомобиль "МАН". Там они обнаружили более 14 тыс. бутылок с контрафактным алкоголем. Правоохранители изъяли продукции на сумму более 4 500 000 рублей.

По предварительным данным, алкосклад организовал 49-летний липчанин. Спиртное он планировал поставлять в киоски. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, возбуждено уголовное дело по ч.6 ст.171.1 УК РФ "Производство, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта или продажа немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками либо федеральными специальными марками" и ст.171.3 УК РФ "Незаконные производство и (или) оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции".

Полицейские обнаружили в Липецке склад с контрафактным алкоголем на 4,5 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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