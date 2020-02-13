2020-02-13T15:17:29+03:00
Общество

Средние цены на продукты в Липецкой области ниже, чем в ЦФО

По данным экспертов, ценовая ситуация на рынке в январе оставалась стабильной [фото]
Юлия КЛЮЕВА
Поделиться:
Средние цены на продукты в Липецкой области ниже, чем в ЦФОСредние цены на продукты в Липецкой области ниже, чем в ЦФОФото: Юлия КЛЮЕВА
Изменить размер текста:

Специалисты регионального управления потребительского рынка и ценовой политики проанализировали, как изменились цены на социально-значимые продукты в Липецкой области в январе 2020 года. По данным пресс-службы управления, ценовая ситуация на рынка оставалась стабильной. Кстати, уровень цен на все данные продукты остается ниже, чем в среднем по ЦФО. Например, средняя стоимость 1 кг баранины в регионе - 363,6 рублей, а по ЦФО - 511,24 рублей. Цена картофеля в Липецкой области - 16,73 рублей за кг, а по ЦФО - 21,04 рубль.

Так, в регионе снижены средние цены на 13 наименований продуктов: свинину, куры, рыбу мороежную, сливочное масло, молоко, куриные яйца, сахар, черный чай, поваренную соль, пшеничную муку, шлифованный рис, пшено, вермишель. При этом от 3,3% до 8% поднялись цены на картофель, овощи, яблоки. Это связано с сезонным фактором. Также выросла стоимость гречневой крупы, ржаного и пшеничного хлеба. Здесь всему виной повышение отпускных цен производителей.

Средние цены на продукты в Липецкой области ниже, чем в ЦФО Фото: Пресс-служба Управления потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области.

Средние цены на продукты в Липецкой области ниже, чем в ЦФОФото: Пресс-служба Управления потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Председатель Липецкого областного суда сообщил о низком качестве юридического образования
Средние цены на продукты в Липецкой области ниже, чем в ЦФО
В Липецке на пешеходном переходе насмерть сбили мужчину
В Липецке нашли склад с контрафактным алкоголем на 4,5 млн рублей
Массовое ДТП в Липецке: на Фрунзе столкнулись 5 машин
С утра 600 дворников и 90 машин расчищали снег в Липецке
Пенсионера, пропавшего в Липецке, нашла неравнодушная женщина
В Липецке на Саперном спуске иномарка влетела в столб
В субботу в Липецке запретят продавать алкоголь
Ночью в Липецке на борьбу со снегом выйдут 70 машин
В Липецке лоб в лоб столкнулись внедорожник и легковушка
Из-за аварий и снега Липецк встал в пробках
Липецк зажигает огни «Парада звезд 80-х!»
Обувного цеха в Кулешовке не будет
В Липецке пропал пенсионер, нуждающийся в медицинской помощи
Липчанину грозит срок за хранение наркотиков
Почти 12000 ветеранов в Липецке и области получат единовременные выплаты ко Дню Победы
В Черноземье услугами СберМобайл пользуются уже более 63,9 тысячи клиентов
Строители в Липецке нанесли ущерб почве на 31 млн рублей
500 дворников и 75 машин убирают снег в Липецке
В аварийном доме в Липецке, где вводили режим ЧС, загорелась квартира
В Липецкой области перевернулись две машины с женщинами за рулем
Липчанин не смог вспомнить, за что убил молотком давнего друга
Для ремонта проспекта Победы в Липецке придется срубить все деревья у дороги
В Липецке пройдет супер-фестиваль Диско 90-х