13 Февр. 2020 2020-02-13T15:17:29+03:00

Средние цены на продукты в Липецкой области ниже, чем в ЦФО Фото: Юлия КЛЮЕВА

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Специалисты регионального управления потребительского рынка и ценовой политики проанализировали, как изменились цены на социально-значимые продукты в Липецкой области в январе 2020 года. По данным пресс-службы управления, ценовая ситуация на рынка оставалась стабильной. Кстати, уровень цен на все данные продукты остается ниже, чем в среднем по ЦФО. Например, средняя стоимость 1 кг баранины в регионе - 363,6 рублей, а по ЦФО - 511,24 рублей. Цена картофеля в Липецкой области - 16,73 рублей за кг, а по ЦФО - 21,04 рубль.

Так, в регионе снижены средние цены на 13 наименований продуктов: свинину, куры, рыбу мороежную, сливочное масло, молоко, куриные яйца, сахар, черный чай, поваренную соль, пшеничную муку, шлифованный рис, пшено, вермишель. При этом от 3,3% до 8% поднялись цены на картофель, овощи, яблоки. Это связано с сезонным фактором. Также выросла стоимость гречневой крупы, ржаного и пшеничного хлеба. Здесь всему виной повышение отпускных цен производителей.

Средние цены на продукты в Липецкой области ниже, чем в ЦФОФото: Пресс-служба Управления потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области.

ИСТОЧНИК KP.RU