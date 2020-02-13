2020-02-13T18:14:50+03:00
Общество

Сотрудники ГИБДД собрали липецких водителей автобусов на автовокзале

Водителям общественного транспорта напомнили, как вести себя на скользкой дороге
Лия МУРАДЬЯН
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Водителям автобусов напомнили о безопасности на скользкой дорогеВодителям автобусов напомнили о безопасности на скользкой дорогеФото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.
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В Липецке сотрудники ГИБДД собрали водителей автобусов на автовокзале. Как сообщили в пресс-службе областного УГИБДД, причиной стала погода. Снегопад, перепады температур и ветер значительно усложняют ситуацию на дорогах.

Во время беседы автоинспекторы напомнили, что на скользкой дороге нужно быть особенно осторожными. Не делать резких маневров, соблюдать безопасную дистанцию и скорость, а также внимательней следить за дорогой и снижать скорость на перекрестках и пешеходных переходах.

Водителям автобусов напомнили о безопасности на скользкой дороге Фото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.

Водителям автобусов напомнили о безопасности на скользкой дорогеФото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.

– Водители автобуса в дороге отвечают не только за себя, но и за безопасность пассажиров, поэтому со своей стороны мы стараемся использовать любую возможность для того, чтобы поездки для людей были максимально безопасными, – пояснил заместитель начальника УГИБДД УМВД России по Липецкой области Евгений Ржевин. – Помимо проверок технического состояния общественного транспорта и соблюдения ПДД его водителями, мы напоминаем им еще и о безопасной манере езды.

ИСТОЧНИК KP.RU

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