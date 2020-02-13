Сотрудники ГИБДД собрали липецких водителей автобусов на автовокзале
В Липецке сотрудники ГИБДД собрали водителей автобусов на автовокзале. Как сообщили в пресс-службе областного УГИБДД, причиной стала погода. Снегопад, перепады температур и ветер значительно усложняют ситуацию на дорогах.
Во время беседы автоинспекторы напомнили, что на скользкой дороге нужно быть особенно осторожными. Не делать резких маневров, соблюдать безопасную дистанцию и скорость, а также внимательней следить за дорогой и снижать скорость на перекрестках и пешеходных переходах.
Водителям автобусов напомнили о безопасности на скользкой дорогеФото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.
– Водители автобуса в дороге отвечают не только за себя, но и за безопасность пассажиров, поэтому со своей стороны мы стараемся использовать любую возможность для того, чтобы поездки для людей были максимально безопасными, – пояснил заместитель начальника УГИБДД УМВД России по Липецкой области Евгений Ржевин. – Помимо проверок технического состояния общественного транспорта и соблюдения ПДД его водителями, мы напоминаем им еще и о безопасной манере езды.
ИСТОЧНИК KP.RU