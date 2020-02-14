2020-02-14T10:37:55+03:00
Общество

Назвали 7 победительниц городского конкурса «Липчанка года»

В этом году на звание претендовали 24 женщины
Лия МУРАДЬЯН
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В мэрии Липецка назвали победительниц городского конкурса «Липчанка года». Он проводится в городе уже 16 раз. В этом году документы подали 24 претендентки. В итоге на городской комиссии по делам женщин и семьи определили имени семи победительниц по различным номинациям.

«Руководителем года» стала Наталья Терехова, заведующая детским садом №30. В номинации «Профессиональная карьера» победила Татьяна Власова, ведущая радиоканала «Липецк –FM». Награду «За внедрение инновационных технологий» получит Наталья Кукушкина, заведующая эндоскопическим отделением Липецкого областного онкологического диспансера. «Мастером своего дела» стала Наталья Пронина, контролер станочных и слесарных работ «НЛМК». «Лидером общественного движения» признали Варвару Тюрюбанова, председателя Совета ветеранов войны и труда Октябрьского округа.

В номинации «Молодежный лидер» две победительницы. Студентка 2 курса Липецкого филиала финансового университета при Правительстве РФ Валерия Бахмутская и руководитель службы по реализации тепловой энергии филиала ПАО «Квадра» Анна Ровдо.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, победительниц наградят денежным призом, дипломами и медалями «Липчанка года» в канун Международного женского дня.

ИСТОЧНИК KP.RU

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