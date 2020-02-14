Выезд на встречную под Липецком обернулся травмами для обоих водителей

14 Февр. 2020 2020-02-14T11:25:11+03:00

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Авария произошла в четверг, 13 февраля, в Липецком районе на трассе Хлевное – Липецк. Там столкнулись «Хендай» с 42-летним водителем и «Форд» с 28-летним мужчиной за рулем. В результате сильного удара обоих водителей увезли на скорой в больнице. По предварительным данным областного ГИБДД, причиной ДТП стал выезд на встречную полосу.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, это была единственная авария с двумя пострадавшими за сутки в регионе. ДТП без травм, где повредили только транспортные средства, зарегистрировали 42.

Кроме этого ха сутки автоинспекторы зафиксировали 322 нарушения ПДД. Одного водителя поймали пьяным за рулем, еще 39 человек забыли пристегнуть ремни безопасности. За неправильную парковку наказали четырех нарушителей.

ИСТОЧНИК KP.RU