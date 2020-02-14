2020-02-14T11:25:11+03:00
Происшествия

Выезд на встречную под Липецком обернулся травмами для обоих водителей

«Хендай» и «Форд» столкнулись в Липецком районе
Лия МУРАДЬЯН
Поделиться:
За сутки было 42 аварии без пострадавшихЗа сутки было 42 аварии без пострадавшихФото: Лия МУРАДЬЯН
Изменить размер текста:

Авария произошла в четверг, 13 февраля, в Липецком районе на трассе Хлевное – Липецк. Там столкнулись «Хендай» с 42-летним водителем и «Форд» с 28-летним мужчиной за рулем. В результате сильного удара обоих водителей увезли на скорой в больнице. По предварительным данным областного ГИБДД, причиной ДТП стал выезд на встречную полосу.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, это была единственная авария с двумя пострадавшими за сутки в регионе. ДТП без травм, где повредили только транспортные средства, зарегистрировали 42.

Кроме этого ха сутки автоинспекторы зафиксировали 322 нарушения ПДД. Одного водителя поймали пьяным за рулем, еще 39 человек забыли пристегнуть ремни безопасности. За неправильную парковку наказали четырех нарушителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Из Липецка в Сухоборье пустили автобус
Дезориентированный пенсионер, пропавший на днях в Липецке, вновь потерялся
Риэлтор с судимостью обманула трех жителей Ельца на полмиллиона рублей
В Липецке планируют построить новый корпус школы №72
В Липецке будут судить очередного гендиректора ипотечной корпорации
В Липецке две воровки под видом газовщиков обокрали пожилого пенсионера
Выезд на встречную под Липецком обернулся травмами для обоих водителей
Назвали 7 победительниц городского конкурса «Липчанка года»
За год в Липецкой области забраковали более 200 кг опасного мяса
Сотрудники ГИБДД собрали липецких водителей автобусов на автовокзале
Председатель Липецкого областного суда сообщил о низком качестве юридического образования
Средние цены на продукты в Липецкой области ниже, чем в ЦФО
В Липецке на пешеходном переходе насмерть сбили мужчину
В Липецке нашли склад с контрафактным алкоголем на 4,5 млн рублей
Массовое ДТП в Липецке: на Фрунзе столкнулись 5 машин