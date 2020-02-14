В Липецке две воровки под видом газовщиков обокрали пожилого пенсионера

14 Февр. 2020 2020-02-14T11:40:35+03:00

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В Липецке жертвой бессовестных воров стал 82-летний мужчина. В четверг днем, 13 февраля, в квартиру к пожилому человеку на улице Неделина пришли две женщины. Незнакомки представились работницами газовой службы и вошли внутрь якобы для проверки оборудования. Когда дамы ушли, вместе с ними у пенсионера пропали 31 000 рублей.

Пожилой мужчина быстро заметил пропажу и сразу написал заявление в полицию. Негодяек вычислили и задержали по «горячим следам» в тот же день сотрудники уголовного розыска.

Как сообщили в пресс-службе областногго УМВД, в отдел доставили двух безработных женщин: 38-летнюю жительницу Грязей и 35-летнюю липчанку. У обеих есть судимости. Они не успели все потратить, часть украденных денег нашли сотрудники полиции. Уголовное дело возбудили по 158 статье УК – кража. Обеим грозит до 6 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU