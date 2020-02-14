В Липецке планируют построить новый корпус школы №72

14 Февр. 2020 2020-02-14T12:32:08+03:00

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В эту пятницу, 14 февраля, в Липецке стартуют публичные слушания по проекту планировки и межевания квартала в районе улиц Юных Натуралистов, Ульяны Громовой, Перова и Папина.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, проект предусматривает строительство школы. Об этом же просят местные жители. Образовательное учреждение №72 переполнено. Дети учатся в 2 смены. Поэтому в планах - построить новый корпус школы, рассчитанный на 150-200 мест. Так можно будет разгрузить основной корпус, а также перевести всех учащихся на 1 смену.

Липчане могут ознакомиться с проектом планировки в фойе здания городской администрации - площадь Театральная, 1. Общественные обсуждения по строительству школы состоятся 27 февраля в 16.00 в мэрии - кабинет №418. По возникшим вопросам обращаться по телефону 23-93-46.

ИСТОЧНИК KP.RU