Риэлтор с судимостью обманула трех жителей Ельца на полмиллиона рублей

14 Февр. 2020 2020-02-14T12:39:47+03:00

Мошенница сама выходила на связь, брала задаток и исчезала

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Опытная аферистка орудовала в городе Елец Липецкой области. По данным полиции, маклер находила по объявлениям людей, которые планировали купить жилье. 34-летняя женщина связывалась с клиентами, предлагала услуги риэлтора и обещала помочь с улучшением жилищных условий.

Риэлтор подбирала подходящую клиентам недвижимость и просила задаток. Получив деньги, женщина переставала выходить на связь. Как сообщили в пресс-службе УМВД области, подозреваемой оказалась 34-летняя ельчанка с судимостью. В октябре 2019 года она обманула трех клиентов, которые отдали ей 560 000 рублей.

Уголовное дело возбудили по части 2 статьи 159 УК. Теперь женщине грозит за мошенничество до 5 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU