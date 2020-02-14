Риэлтор с судимостью обманула трех жителей Ельца на полмиллиона рублей
Опытная аферистка орудовала в городе Елец Липецкой области. По данным полиции, маклер находила по объявлениям людей, которые планировали купить жилье. 34-летняя женщина связывалась с клиентами, предлагала услуги риэлтора и обещала помочь с улучшением жилищных условий.
Риэлтор подбирала подходящую клиентам недвижимость и просила задаток. Получив деньги, женщина переставала выходить на связь. Как сообщили в пресс-службе УМВД области, подозреваемой оказалась 34-летняя ельчанка с судимостью. В октябре 2019 года она обманула трех клиентов, которые отдали ей 560 000 рублей.
Уголовное дело возбудили по части 2 статьи 159 УК. Теперь женщине грозит за мошенничество до 5 лет тюрьмы.
ИСТОЧНИК KP.RU