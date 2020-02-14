Из Липецка в Сухоборье пустили автобус

14 Февр. 2020 2020-02-14T14:13:41+03:00

Транспорт будет доставлять липчан в Грязинский район по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям

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Из Липецка в Грязинский район пустили еще один автобус. Новый маршрут соединит областной центр и поселок Сухоборье. Конечная остановка автобуса - "Прометей". Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления дорог и транспорта.

В эту пятницу, 14 февраля, стартовал маршрут №472 "Липецк-Сухоборье". Автобусы будут отправляться от городского автовокзала по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям. Транспорт будет выезжать с автовокзала в 6.50 и 14.00. ОТ "Прометея" автобусы отправятся в 8.00 и 15.10.

Напомним, что на мосту в районе Новой Жизни перекрыта одна из полос движения. Там стартовала реконстуркция путепровода, а рядом планируют возвести новый мост. Несмотря на мониторинг пробок и регулировку светофоров, заторов избежать не удалось. Липчан просят заранее продумывать свой маршрут и выбирать альтернативные пути объезда.

ИСТОЧНИК KP.RU