Липчан приглашают поучаствовать в творческом конкурсе ФСБ
УФСБ России по Липецкой области объявило о начале ежегодного конкурса на лучшие произведения литературы и искусства о деятельности органов федеральной службы безопасности. Поучаствовать в нем может любой желающий - как физические, так и юридические лица. Заявки принимаются до 1 октября.
Липчане могут попытать удачу в следующих номинациях: "Телевизионные и радиопрограммы", "Художественная литература и журналистика", "Музыкальное искусство", "Кино- и телефильмы", "Актерская работа", "Изобразительное искусство".
Победителей выберут к концу года - в декабре. Участникам, чьи работы окажутся лучшими, вручат знаки, дипломы, а также денежную премию. Подробную информацию о конкурсе можно найти на сайте ФСБ России www.fsb.ru. Липчане могут получить ответы на интересующие вопросы в пресс-службе Управления по телефону 237-034.
ИСТОЧНИК KP.RU