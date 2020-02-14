Липчан приглашают поучаствовать в творческом конкурсе ФСБ

14 Февр. 2020 2020-02-14T15:34:02+03:00

Заявки от жителей Липецка и области принимаются до 1 октября

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УФСБ России по Липецкой области объявило о начале ежегодного конкурса на лучшие произведения литературы и искусства о деятельности органов федеральной службы безопасности. Поучаствовать в нем может любой желающий - как физические, так и юридические лица. Заявки принимаются до 1 октября.

Липчане могут попытать удачу в следующих номинациях: "Телевизионные и радиопрограммы", "Художественная литература и журналистика", "Музыкальное искусство", "Кино- и телефильмы", "Актерская работа", "Изобразительное искусство".

Победителей выберут к концу года - в декабре. Участникам, чьи работы окажутся лучшими, вручат знаки, дипломы, а также денежную премию. Подробную информацию о конкурсе можно найти на сайте ФСБ России www.fsb.ru. Липчане могут получить ответы на интересующие вопросы в пресс-службе Управления по телефону 237-034.

ИСТОЧНИК KP.RU