Мошенница под видом риэлтора обманула липчан на 560000 рублей

14 Февр. 2020 2020-02-14T17:49:51+03:00

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В Ельце поймали 34-летнюю мошенницу. Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, женщина, представляясь риэлтором, обманывала людей.

Ельчанка подыскивала граждан, планирующих купить квартиру, и обещала помочь им в этом вопросе. Брала деньги, но своих обязательств не выполняла. Так, в октябре прошлого года она обманула 3 жителей города. В качестве задатка она получила от них 560 рублей. Данной суммой подозреваемая распорядилась по своему усмотрению.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.159 УК РФ "Мошенничество". Максимальное наказание по данной статье - до 5 лет лишения свободы. Кстати, женщина уже была ранее судима за аналогичные преступления. В настоящий момент ельчанка нигде не работает.

ИСТОЧНИК KP.RU