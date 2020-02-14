Мошенница под видом риэлтора обманула липчан на 560000 рублей
В Ельце поймали 34-летнюю мошенницу. Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, женщина, представляясь риэлтором, обманывала людей.
Ельчанка подыскивала граждан, планирующих купить квартиру, и обещала помочь им в этом вопросе. Брала деньги, но своих обязательств не выполняла. Так, в октябре прошлого года она обманула 3 жителей города. В качестве задатка она получила от них 560 рублей. Данной суммой подозреваемая распорядилась по своему усмотрению.
Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.159 УК РФ "Мошенничество". Максимальное наказание по данной статье - до 5 лет лишения свободы. Кстати, женщина уже была ранее судима за аналогичные преступления. В настоящий момент ельчанка нигде не работает.
ИСТОЧНИК KP.RU