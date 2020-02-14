2020-02-14T18:25:26+03:00
Общество

В некоторых аптеках Липецка отсутствуют маски и противовирусные лекарства

Сотрудники прокуратуры проверили учреждения и внесли в адрес руководителей представления
Юлия КЛЮЕВА
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В некоторых аптеках Липецка отсутствуют маски и противовирусные лекарстваВ некоторых аптеках Липецка отсутствуют маски и противовирусные лекарстваФото: Юлия КЛЮЕВА
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В рамках работы "горячей линии" в прокуратуру Липецка поступили звонки от горожан. Они пожаловались на некоторые аптеки, рассказав о завышенных ценах на лекарственные препараты и отсутствие медицинских масок. По обращениям была проведена проверка.

Сотрудники прокуратуры зашли в аптеки, расположенные в Правобережном округе областного центра. В ряде учреждений они выявили нарушение Федерального закона "Об обращении лекарственных средств". По информации пресс-службы областной прокуратуры, в аптеках оказалось мало лекарств, отсутствовали противовирусные препараты, а также маски.

В результате руководителям учреждений внесли представления. Их также предостерегли о том, что завышать цены на жизненно необходимые препараты и лекарства недопустимо.

ИСТОЧНИК KP.RU

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