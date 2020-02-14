В некоторых аптеках Липецка отсутствуют маски и противовирусные лекарства

14 Февр. 2020 2020-02-14T18:25:26+03:00

Изменить размер текста: A A

В рамках работы "горячей линии" в прокуратуру Липецка поступили звонки от горожан. Они пожаловались на некоторые аптеки, рассказав о завышенных ценах на лекарственные препараты и отсутствие медицинских масок. По обращениям была проведена проверка.

Сотрудники прокуратуры зашли в аптеки, расположенные в Правобережном округе областного центра. В ряде учреждений они выявили нарушение Федерального закона "Об обращении лекарственных средств". По информации пресс-службы областной прокуратуры, в аптеках оказалось мало лекарств, отсутствовали противовирусные препараты, а также маски.

В результате руководителям учреждений внесли представления. Их также предостерегли о том, что завышать цены на жизненно необходимые препараты и лекарства недопустимо.

ИСТОЧНИК KP.RU