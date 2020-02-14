2020-02-14T18:37:01+03:00
Общество

В субботу в Липецке небольшой снег, туман и гололедица

Ночью до 7 градусов мороза
Юлия КЛЮЕВА
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В субботу в Липецке небольшой снег, туман и гололедицаВ субботу в Липецке небольшой снег, туман и гололедицаФото: Юлия КЛЮЕВА
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В субботу, 15 февраля, в Липецкой области ожидается облачная с прояснениями погода. По данным Росгидрометцентра, ночью без существенных осадков. Столбик термометра опустится до -7 градусов. Местами туман. На дорогах гололедица.

Днем в регионе от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла. Небольшие осадки в виде снега и мокрого снега. Ветер западный 4-9 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 746 мм рт.ст.

В воскресенье, 16 февраля, в Липецке будет облачно. Ночью до 9 градусов ниже ноля. Утром синоптики обещают небольшой снег. В светлое время суток в областном центре около 0. Ветер переменных направлений 4-6 м/с. Атмосферное давление без изменений и составит 761 мм рт.ст.

ИСТОЧНИК KP.RU

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