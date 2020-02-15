2020-02-15T19:51:52+03:00
Происшествия

В Липецке в районе ЛТЗ злодей вырвал у женщины сумку с деньгами

Липчанка лишилась 6 тыс. рублей и ключей от квартиры
Юлия КЛЮЕВА
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В минувшую пятницу, 14 февраля, в Липецке было совершено преступление. Неизвестный мужчина ограбил женщину в районе ЛТЗ. Как сообщили сотрудники подразделения "Патруль", около 8 часов вечера злодей вырвал у пожилой липчанки сумку и скрылся. Так, несчастная лишилась 6 тыс. рублей и ключей от квартиры.

Возбуждено уголовное дело по чт. 161 УК РФ "Грабеж". Проводятся розыскные мероприятия. Кстати, накануне сотрудники "Патруля" вместе со Спецротой МВД и казачьей дружиной ЛГКО провели рейд на 24-ом, 26-ом микрорайонах, а также на Тракторном. Они патрулировали территории вблизи пивных баров и кафе, а также возле жилых домов. Итог рейда - задержаны несколько нетрезвых и агрессивных липчан, а также гражданин Узбекистана без документов и временной регистрации. Всех их доставили в отделение полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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