15 Февр. 2020 2020-02-15T19:58:45+03:00

В воскресенье в Липецке до +4 градусов и гололедица Фото: Юлия КЛЮЕВА

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В воскресенье, 16 февраля, в Липецкой области ожидается облачная с прояснениями погода. По данным Росгидрометцентра, местами небольшие осадки в виде снега и мокрого снега. Возможен туман, на дорогах гололедица.

Ночью в регионе от 5 до 10 градусов мороза. Ветер переменных направлений - довольно слабый. В светлое время суток столбик термометра поднимется до +4 градусов. Атмосферное давление будет расти и составит 754 мм рт.ст. Ветер южный 6-11 м/с.

В понедельник, 17 февраля, в Липецке переменная облачность. Синоптики обещают без осадков. Ночью до 1 градуса мороза. Днем около 1 градуса выше ноля. Ветер юго-западный 15-17 м/с. Атмосферное давление будет падать составит 752 мм рт.ст.

ИСТОЧНИК KP.RU