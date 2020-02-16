16 Февр. 2020 2020-02-16T11:42:40+03:00

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В Липецке прекратили поиски 73-летнего пенсионера. Зайдула Жидиханов ушел из дома в районе села Сырское 14 февраля. Волонтеры сообщили, что мужчина может быть дезориентирован, а также нуждаться в медицинской помощи.

К счастью, на следующий день волонтеры «Поиска пропавших людей» сообщили, что пенсионера нашли. С ним все в порядке. На данный момент это 100-й человек, найденный непосредственно волонтерами поискового отряда.

ИСТОЧНИК KP.RU