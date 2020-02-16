В Липецкой области 89-летняя пенсионерка добилась статуса «труженик тыла» через прокуратуру

16 Февр. 2020 2020-02-16T11:58:02+03:00

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Прокуратура провела проверку нарушения пенсионных прав 89-летнего инвалида 1 группы и ветерана труда. 20 лет женщина безуспешно пыталась восстановить свое право на получение статуса «труженика тыла». По закону, такой статус присваивается людям, которые проработали в тылу не менее шести месяцев с 1941 по 1945 годы. Пенсионерка трудилась в колхозе «Энергия» восемь лет: в 1941 - 1949-х. Но архив колхоза за тот период не сохранился. Хотя организация подтвердила этот факт нотариально, Пенсионный фонд отказался включать эти годы в трудовой стаж.

Прокуратура посчитала действия незаконными и обратилась в Грязинский городскй суд с требованием обязать ответчика включить в трудовой стаж истицы период работы в колхозе, а также произвести перерасчет пенсии.

ИСТОЧНИК KP.RU