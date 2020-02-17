2020-02-17T09:46:06+03:00
Общество

МЧС предупреждает липчан о сильном ветре

Порывы в Липецке и области могут достигать 15-20 м/с
Юлия КЛЮЕВА
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МЧС предупреждает липчан о сильном ветреМЧС предупреждает липчан о сильном ветреФото: Юлия КЛЮЕВА
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Спасатели разослали липчанам предупреждение. В ближайшие 1-3 часа и с сохранением в течение дня и ночи 17 февраля в Липецке и области ожидается сильный юго-западный ветер. По данным пресс-службы регионального ГУ МЧС России, порывы могут достигать 15-20 м/с.

Напомним, что при усилении ветра лучше не выходить из зданий. Оказавшись на улице, поспешите укрыться в подземных переходах или подъездах домов. Нельзя стоять за остановками, рекламными щитами, под деревьями, линиями электропередач, у стен домов, недостроенных зданий. Строго запрещается подходить к оборвавшимся электропроводам.

Дома следует отключить все электроприборы, вынуть вилки из розеток. В случае происшествия звонить на единый номер вызова экстренных служб "112".

ИСТОЧНИК KP.RU

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