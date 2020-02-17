2020-02-17T10:05:35+03:00
Происшествия

Под Липецком водитель "Лады" врезался в "Ниссан" и скрылся с места ДТП

В аварии пострадал водитель иномарки и 2 пассажира
Юлия КЛЮЕВА
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Под Липецком водитель "Лады" врезался в "Ниссан" и скрылся с места ДТППод Липецком водитель "Лады" врезался в "Ниссан" и скрылся с места ДТПФото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.
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За прошедшие выходные автоинспекторы выявили на дорогах Липецкой области 945 нарушений правил дорожного движения. Так, 25 водителей сели за руль в нетрезвом состоянии. 166 человек не пристегнулись во время движения. Произошло 66 аварий, в которых никто из людей не прострадал. По данным пресс-службы регионального УГИБДД, 15 автомобилистов нарушили правила парковки.

В пятницу, 14 февраля, на проспекте Победы в Липецке стокнулись "Лада-Приора" и автобус ПАЗ. Пострадал 31-летний водитель легковушки. Его с травмами госпитализировали. Также травмы получили два пассажира "Приоры", в том числе 5-месячный мальчик. Медики оказали им помощь и отпустили.

В тот же день на проспекте Мира произошло массовое ДТП - ГАЗ столкнулся с "Ладой-Грантой", а та от удара врезалась в "Ладу-Ларгус". 59-летнего водителя ГАЗа с травмами госпитализировали. Пострадала 24-летняя пассажирка "Гранты".

В минувшее воскресенье, 16 февраля, в Тербунском районе на трассе Хлевное-Тербуны неизвестный автомобиль столкнулся с "Ниссаном", после чего скрылся. 62-летнего водителя иномарки и 2 пассажиров с травмами доставили в больницу. Сотрудники ГИБДД оперативно установили нарушителя - 37-летнего водителя "Лады-Гранты".

ИСТОЧНИК KP.RU

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