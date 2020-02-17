2020-02-17T10:51:13+03:00
Происшествия

В отношении липчанина, напавшего на священников в московском храме, возбудили уголовное дело

Житель Липецка поехал в столицу на заработки [видео]
Юлия КЛЮЕВА
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В минувшее воскресенье, 16 февраля, в Москве в храме святителя Николая Чудотворца мужчина напал на священников. По данным "КП", человек забежал в алтарь с ножом в руке и криками "поубиваю, бесы". Лицо его было скрыто под капюшоном. Он ранил двоих священников, но они смогли его скрутить.

Задержан мужчина, напавший с ножом на прихожан московского храма.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России, подозреваемого задержали. Им оказался 26-летний ранее не судимый житель Липецка. Он приехал в столицу на заработки. Там же правоохранители изъяли нож и перчатки, принадлежавшие задержанному. Кстати, у мужчины также обнаружили сверток с неизвестным веществом растительного происхождения. Его отправили на исследование в лабораторию.

Возбуждено уголовное дело по ст.213 УК РФ "Хулиганство" и ст.116 УК РФ "Побои". Проводятся следственные действия.

Два человека ранены при нападении на храм в центре Москвы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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