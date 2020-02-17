В Липецке 4-летняя девочка погибла в ванной

17 Февр. 2020 2020-02-17T12:19:52+03:00

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В минувшее воскресенье, 16 февраля, в одной липецкой семье произошла трагедия. Погибла 4-летняя малышка. Как стало известно "КП-Липецк", мама поместила ребенка в ванну, наполненную водой. Затем женщина отлучилась на 5 минут. Вернувшись, она обнаружила свою дочь без признаков жизни. Погибшая девочка была единственным ребенком в семье.

- Тело ребенка направлено для проведения судебно-медицинской экспертизы, - сообщила старший помощник руководителя регионального СКР по взаимодействию со СМИ Юлия Кузнецова. - По результатам экспертизы будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "Причинение смерти по неосторожности".

По результатам экспертизы станет известно, что стало причиной смерти малышки. Кстати, есть версия, что у девочки были проблемы со здоровьем. Этот момент также проверяют следователи.

ИСТОЧНИК KP.RU