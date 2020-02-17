Липецкая область потеряла 2 позиции в рейтинге по качеству жизни
Эксперты составили рейтинг российских регионов по качеству жизни за 2019 год. Риа "Рейтинг" узнали, где наиболее благоприятные условия для жизни. Всего в списке 85 регионов. В первую тройку вошли Москва, Санкт-Петербург и Московская область.
Липецкая область оказалась на 11 строчке рейтинга. Хотя в 2018 году регион занимал 9 место. Согласно данным специалистов, лучше липчан живут жители Белгородской и Воронежской областей. Первая - на 5 месте. Воронежская область - на 7 строчке. Ниже Липецка - Курская область, оказавшаяся на 20 месте, Орловская - на 40, Тамбовская - 43 строчка.
В конце рейтинга оказались Еврейская автономная область, Карачаево-Черкесская Республика, а также Республика Тыва.
ИСТОЧНИК KP.RU