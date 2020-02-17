Липчанка избила на рынке пенсионерку, а после применила захват к офицеру полиции

17 Февр. 2020 2020-02-17T15:21:29+03:00

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В Липецке будут судить 58-летнюю женщину, обвиняемую в применении насилия в отношении представителя власти. По данным следствия, 29 августа 2018 года липчанка пошла за покупками на Центральный рынок. Там она поругалась с 59-летней женщиной. В ходе конфликта обвиняемая стала бить незнакомку. Она нанесла ей около 10 ударов руками по всему телу, причинив физическую боль, а также сломав палец. Потерпевшая обратилась в полицию.

Как сообщили в региональном СКР, в отношении липчанки возбудили уголовное дело по ч.1 ст.112 УК РФ "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, не опасного для жизни человека и не повлекшего последствий, указанных в статье 111 УК РФ, но вызвавшего длительное расстройство здоровья". Но на этом история не закончилась. Женщина, по всей видимости, привыкшая решать вопросы на кулаках, в ходе следственных действий напала на майора полиции. Липчанка применила захват, сжав пальцы левой кисти сотрудника органов. В результате у потерпевшей остались кровоподтек и ссадина. Они расцениваются, как повреждения, не причинившие вред здоровью человека. За защитой своих прав офицер полиции обратилась в следственные органы СК России. Так, в отношении фигурантки было возбуждено дело по ч.1 ст.318 УК РФ "Приминение насилия, не опасного для здоровья, в отношении представителя власти".

Уголовные дела соединили в одно производство. Обвиняемая частично признала вину, рассказав свою версию произошедшего. Но все ее доводы опровергли собранные доказательства. В настоящее время материалы уголовного дела с обвинительным заключением направлены в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU