17 Февр. 2020 2020-02-17T16:33:59+03:00

Более 2000 человек вышли на старт "Лыжни России-2020" в Липецке

Самой юной участнице оказалось чуть больше года, а самому опытному - 89 лет [фото, видео]

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В минувшее воскресенье, 16 февраля, в Липецке прошла 38-я Всероссийская массовая гонка "Лыжня России-2020". Любители активного зимнего отдыха вышли на старт в районе базы "Алые паруса". По информации пресс-службы мэрии, на церемонии открытия присутствовали представители профсоюзных, общественных и спортивных организаций, заслуженные спортсмены и олимпийские чемпионы. Всего на мероприятии собралось более 2 тыс. участников разных возрастов. Многие приходили семьями. На лыжи вставали даже малыши.

Более 2000 человек вышли на старт "Лыжни России-2020" в Липецке

Участники состязались на дистанциях в 10 км и 5 км, а также 7,5 км - приуроченных к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. В лыжном забеге на 10 км первым среди мужчин пришел Игорь Глушков. Среди женщин - Гадежда Родугина. Победители среди юношей и девушек - Вероника Рыженкова и Никита Савенко. Первое место в забеге на 7,5 км стал олег Козьяков.

Самым возрастным участником лыжной гонки стал 89-летний Геннадий Логунков. Самой юной лыжницей - Ева Артемова, которой 1 год и 3 месяца. Организаторы также отметили самую спортивную семью - Бабеевых-Шевченко. Всем им вручили призы.

Более 2000 человек вышли на старт "Лыжни России-2020" в Липецке

Лыжня России 2020 Липецк.

ИСТОЧНИК KP.RU