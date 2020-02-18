Житель Рязанской области напал на липчанина в кафе и отобрал телефон

18 Февр. 2020 2020-02-18T10:25:45+03:00

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В прошедший понедельник, 17 февраля, в отдел полиции Липецка обратился 28-летний мужчина, работающий менеджером в одной из фирм. В своем заявлении он указал, что его ограбили. Это произошло 16 февраля в одном из баров по проспекту Победы. К нему подошел неизвестный и, применив насилие, похитил его сотовый телефон.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, сотрудники полиции в ходе оперативно-разыскных мероприятий задержали подозреваемого. Им оказался неработающий, ранее судимый 27-летний житель Рязанской области. Мужчина признался в совершении преступления. В настоящее время он находится под стражей.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.161 УК РФ "Грабеж". Максимальное наказание по данной статье - до 7 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU