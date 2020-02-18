2020-02-18T15:15:43+03:00
Общество

Липчан просят помочь найти родственников 92-летнего пенсионера

Дедушка не ориентируется в пространстве и страдает потерей памяти
Юлия КЛЮЕВА
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В Липецке и Ельце ищут родственников пенсионераВ Липецке и Ельце ищут родственников пенсионераФото: общественный поисковый отряд «Лиза Алерт»
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Липчан просят помочь найти родственников 92-летнего пенсионера. Австриевских Александр Иванович находится в медицинском учреждении Ельца. Он попал туда накануне, 17 февраля. В поисковом отряде "Лиза Алерт" сообщили, что пожилой мужчина не ориентируется в пространстве, а также страдает потерей памяти. Он может быть как из Ельца, так и из Липецка.

Приметы: рост 162 сантиметра, худощавого телосложения, лысый, глаза серые.

Одежда: коричневая длинная куртка, серые брюки, бело-синяя рубашка в клетку, темные ботинки.

Если кто-то узнал пенсионера, либо обладает информацией о его родственниках, просьба сообщить об этом по телефонам 8-800-700-54-52 - волонтеры, либо на единый номер вызова экстренных служб "112".

ИСТОЧНИК KP.RU

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