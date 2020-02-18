2020-02-18T17:11:01+03:00
Общество

Липчан приглашают на супер-фестиваль "Диско 90-х"

Любимые исполнители подарят жителям Липецка незабываемые эмоции
Юлия КЛЮЕВА
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Липчан приглашают на супер-фестиваль "Диско 90-х"Липчан приглашают на супер-фестиваль "Диско 90-х"Фото: Предоставлено "КП"
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14 марта в ДС "Звездный" впервые в Липецке пройдет супер-фестиваль "Диско 90-х"! Наравне с Москвой и Санкт-Петербургом, яркое и совершенно новое шоу с участием любимых звезд безумных девяностых!

Липчанам предлагают надеть лосины и малиновые пиджаки, нацепить клипсы и достать с антресолей барсетки, начесать челки и открыть коллекцию вкладышей. Сумасшедшее шоу, нереальная смесь технологий будущего с "фишками" из 90-х, ностальгические видеоролики и самые любимые песни и артисты.

На сцену выйдут Света, Оксана Почепа Акула, Фактор 2, золотой состав группы "Стрелки", Револьверс, Турбомода и другие звезды 90-х, которых объявят позже. Билеты уже в продаже.

ИСТОЧНИК KP.RU

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