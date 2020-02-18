В Липецке реконструируют аэропорт

18 Февр. 2020 2020-02-18T18:09:54+03:00

Сделают это на деньги из федерального бюджета

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Липецкий аэропорт планируют реконструировать. Как сообщили в пресс-службе Росавиации, это будет сделано в рамках реализации Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года.

На территории реконструируют взлетно-посадочные полосы, перрон, места стоянок, рулежные дорожки. Там же устроят очистные сооружения и водосточно-дренажную сеть. Построят аварийно-спасательную станцию, установят свето-сигнальное оборудование и объекты электроснабжения. По периметру появится ограждение.

Уже объявлен конкурс на выполнение работ по проектной документации и инженерным изысканиям по объекту. Начальная цена проекта - 33 411 959 рублей. Финансирование пойдет за счет федеральных средств. Заявки принимаются до 27 февраля, а завершить работы победитель должен будет к декабрю этого года.

ИСТОЧНИК KP.RU