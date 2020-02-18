В среду 2 улицы Липецка останутся без света, 30 - без воды

18 Февр. 2020 2020-02-18T18:45:43+03:00

Подробную информацию об отключениях можно получить у энергетиков

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В среду, 19 февраля, в Липецке ожидается отключение электроэнергии и воды. Об этом сообщили в пресс-службе АО "ЛГЭК". Так, с 9 утра до 4 часов вечера без света останутся жители частного сектора по улице Жактовская. А с часа дня до 4 часов вечера свет отключат жители домов по улице Зои Космодемьянской.

Без холодной воды останутся жители 3-его участка и ЛТЗ. С 10 утра до 5 часов вечера краны пересохнут по следующим адресам: улица Краснодонская, Зеленая, Ильича, Спортивная, О. Кошевого, Севастопольская, Матросова, Панфилова, Докучаева, Украинская, Социалистическая, Целинная, Цимлянская, Партизанская, Новоселов, Лобачевского, С. Ковалевской, Спартака, а также переулок Ильича, Спортивный, 1-ый Театральный переулок, 2-ой Театральный, Лесной, 2-ой Лесной, Садовый, Моторный, 2-ой Моторный, Линейный, Парковый, Стандартный, Сосновый.

Подвоз воды по заявкам жителей. Получить подробную информацию об отключениях можно по телефонам 175 и 236-175.

ИСТОЧНИК KP.RU