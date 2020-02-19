В Липецке столкнулись иномарки: пострадала 60-летняя женщина

19 Февр. 2020 2020-02-19T09:47:30+03:00

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За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 1069 нарушений правил дорожного движения. 5 водителей привлекли к административной ответственности - они сели за руль пьяными. 42 человека не пристегнулись во время движения. 679 раз водители превысили скорость. 62 раза - нарушили правила парковки. Также произошло 23 аварии, в которых никто из людей не пострадал.

Накануне, 18 февраля, на улице Московской в Липецке столкнулись "Джели" и "Хендай". В ДТП пострадала 60-летняя пассажирка второй иномарки. Медики оказали ей помощь и отпустили. По информации пресс-службы регионального УГИБДД, предварительная причина аварии - нарушение очередности проезда.

В тот же день на улице Индустриальная 22-летняя девушка за рулем "Дэу-Матиз" сбила 54-летнюю женщину на регулируемом пешеходном переходе. Липчанку с травмами госпитализировали.

В Усмани на улице Свободной 62-летний водитель "Хендая" наехал на 48-летнего мужчину. Последнего с травмой доставили в больницу. Там ему оказали помощь и отпустили.

ИСТОЧНИК KP.RU