19 Февр. 2020 2020-02-19T10:28:03+03:00

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Этим утром, 19 февраля, в соцсетях появилсь информация, что в Данкове горит храм. Интернет-пользователи спрашивали друг у друга, что случилось, а другие писали, что слышали звук сирены. Позже появилось и видео - из главных ворот валит дым.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Липецкой области, сообщение о задымлении поступило спасателям около 8 часов утра. Когда пожарные прибыли на место, то оказалось, что в подсобном помещении тлел диван - без угрозы распространения. Они вынесли его на улицу.

Пострадавших нет. В причинах случившегося предстоит разобраться экспертам. Напомним, в случае происшествия звонить на единый номер вызова экстренных служб "112". Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно, как с сотовых, так и со стационарных телефонов.

Под Липецком задымился храм.

ИСТОЧНИК KP.RU