2020-02-19T10:40:06+03:00
Происшествия

В Липецке бомж украл у школьницы "Айфон"

Возбуждено уголовное дело
Юлия КЛЮЕВА
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В отдел полиции Липецка обратился 35-летний мужчина. В заявлении он указал, что у его несовершеннолетней дочери украли сотовый телефон. Это произошло в одном из ТРЦ областного центра. Кстати, злодей покусился на "Айфон-7".

По информации пресс-службы УМВД России по Липецкой области, по данному факту возбудили уголовное дело по ч.2 ст.158 УК РФ "Кража, совершенная из одежды, сумки или другой ручной клади, находившихся при потерпевшем". Максимальное наказание по статье - до 5 лет лишения свободы.

Как сообщили в эту среду, 19 февраля, сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого. Предполагаемым преступников оказался неработающий ранее судимый за грабеж 32-летний БОМЖир. Липчанина задержали. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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