2020-02-19T11:33:18+03:00
Общество

В Липецке готовятся к весеннему паводку

Разработан план расселения граждан на случай подтоплений
Юлия КЛЮЕВА
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В Липецке начали готовиться к весеннему паводку. Мэр города Евгения Уваркина подписала постановление о мерах по обеспечению безопасного пропуска паводковых вод в 2020 году. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, к работе подключатся департаменты транспорта, дорожного хозяйства и благоустройства, образования, экономики, финансов, культуры и туризма, а также управление главного смотрителя.

Напомним, что возможны подтопления улицы Фрунзе и района Каменного лога, улиц, расположенных на берегу реки Воронеж - на левом берегу города. Также вода может нанести урон в районе Ниженки, улицы Чаплыгина, Шмидта, Комсомольская, Фрунзе, переулок Джамбула.

Кстати, уже разработан детальный план расселения граждан. Ситуация остается на особом контроле у властей. Если территории подтопит, то липчан обеспечат временным жильем и медицинским обслуживанием.

ИСТОЧНИК KP.RU

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