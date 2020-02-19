2020-02-19T14:21:12+03:00
Общество

Программа мероприятий, посвященных Дню защитника Отечества

Липчан приглашают в театр, на митинг, а также посмотреть построение военно-воздушных войск Липецкого авиацентра
Юлия КЛЮЕВА
Поделиться:
Программа мероприятий, посвященный Дню защитника ОтечестваПрограмма мероприятий, посвященный Дню защитника ОтечестваФото: Юлия КЛЮЕВА
Изменить размер текста:

Липецкие учреждения культуры подготовили серию праздничных мероприятий к Дню защитника Отечества. Старт дан уже в эту среду, 19 февраля. В 17.00 в Липецком драматическом театре на Соколе покажут постановку «Не покидай меня..». Это баллада о войне, любви и молодости. Также липчан приглашают на спектакль «Эпоха Водолея», который состоится 20 февраля в 17.00 в том же театре.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, самым интересным и насыщенным днем окажется пятница – 21 февраля. В 14.00 в ОЦКНТ состоится торжественное построение военно-воздушных войск Липецкого авиацентра. В 15.00 в большом зале центра представителей силовых структур, военных и ветеранов поздравят с 23 февраля. Офицеров наградят медалями и орденами. Все это пройдет под звуки липецкого симфонического, духового и гарнизонного оркестра под руководством военного дирижера, капитана Николая Максимюка.

А в воскресенье, 23 февраля, в областном центре пройдет митинг на площади Героев. Собравшиеся возложат цветы и венки к Вечному огню. Начало в 10.00.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Сбербанк представил промовклад «Лови весну» со ставкой 5%
Под Липецком будут судить мужчину, зверски избившего свою соседку из-за кур
Программа мероприятий, посвященных Дню защитника Отечества
В Липецке готовятся к весеннему паводку
Что выбирают липчане: итоги первого года работы «digital-кофейни» Tele2
В Липецке бомж украл у школьницы "Айфон"
Под Липецком задымился храм
В Липецке столкнулись иномарки: пострадала 60-летняя женщина
МЧС предупреждает липчан о тумане
В среду 2 улицы Липецка останутся без света, 30 - без воды
Липччанина, напавшего на священников в московском храме, арестовали на 2 месяца
В Липецке реконструируют аэропорт
Липчан приглашают на супер-фестиваль "Диско 90-х"
Реконструкция проспекта Победы в Липецке: как будут ездить автобусы
В детсаду Черноземья из-за коронавируса испугались ребенка, чья мама недавно вернулась из Китая
Липчан просят помочь найти родственников 92-летнего пенсионера
В Липецке спасатели помогли мальчику выбраться из оврага
Чиновники предупредили липчан о транспортном коллапсе из-за реконструкции проспекта Победы
Стала известна причина смерти 4-летней девочки, погибшей в ванной
Житель Рязанской области напал на липчанина в кафе и отобрал телефон