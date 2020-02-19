Программа мероприятий, посвященных Дню защитника Отечества

19 Февр. 2020 2020-02-19T14:21:12+03:00

Липчан приглашают в театр, на митинг, а также посмотреть построение военно-воздушных войск Липецкого авиацентра

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Липецкие учреждения культуры подготовили серию праздничных мероприятий к Дню защитника Отечества. Старт дан уже в эту среду, 19 февраля. В 17.00 в Липецком драматическом театре на Соколе покажут постановку «Не покидай меня..». Это баллада о войне, любви и молодости. Также липчан приглашают на спектакль «Эпоха Водолея», который состоится 20 февраля в 17.00 в том же театре.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, самым интересным и насыщенным днем окажется пятница – 21 февраля. В 14.00 в ОЦКНТ состоится торжественное построение военно-воздушных войск Липецкого авиацентра. В 15.00 в большом зале центра представителей силовых структур, военных и ветеранов поздравят с 23 февраля. Офицеров наградят медалями и орденами. Все это пройдет под звуки липецкого симфонического, духового и гарнизонного оркестра под руководством военного дирижера, капитана Николая Максимюка.

А в воскресенье, 23 февраля, в областном центре пройдет митинг на площади Героев. Собравшиеся возложат цветы и венки к Вечному огню. Начало в 10.00.

ИСТОЧНИК KP.RU