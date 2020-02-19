Под Липецком будут судить мужчину, зверски избившего свою соседку из-за кур

19 Февр. 2020 2020-02-19T14:54:10+03:00

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В Липецкой области завершили расследование уголовного дела в отношении 56-летнего жителя Становлянского района. Мужчину обвиняют в совершении преступлений по п. «з» ч.2 ст.111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия», а также п. «в, г» ч.2 ст.126 УК РФ «Похищение человека». Материалы уголовного дела направлены в суд.

По данным следствия, вечером 29 марта прошлого года обвиняемый поругался с 54-летней соседкой у дома на улице Королева в селе Становое. В ходе конфликта он ударил ее по голове деревянной палкой, которую приготовил заранее. Женщина начала кричать. Тогда злодей заклеил ей рот скотчем, связал руки, ноги и сдавил шею. Затем продолжил избивать палкой и ногами. Когда несчастная уже не могла сопротивляться, сосед занес ее в свою квартиру и запер входную дверь. Пленница с открытой черепно-мозговой травмой пробыла в квартире мужчины до утра следующего дня. После он отвел женщину домой и запретил сообщать кому-либо о произошедшем. Потерпевшая сообщила обо всем родственникам. Ее в тяжелом состоянии госпитализировали.

Обвиняемый частично признал свою вину, рассказав свою версию. Но его доводы опровергли собранные доказательства. Он также пояснил, что конфликт возник из-за кур соседки, которые портили его посевы.

ИСТОЧНИК KP.RU