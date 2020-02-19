Под Липецком мужчина, угрожая ножом, забрал из кассы магазина 17000 рублей и сигареты

19 Февр. 2020 2020-02-19T16:38:37+03:00

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В минувшие выходные в отдел полиции по Грязинскому району обратилась 47-летняя гражданка. Женщина работает в продовольственном магазине, расположенном на улице Менделеева. В заявлении она указала, что около 8 часов вечера в магазин ворвался неизвестный мужчина с ножом. Он, угрожая оружием, заставил ее отдать 17 тыс. рублей, находившихся в кассе, а также блок сигарет. Затем злодей удалился также резво, как и появился.

По данным пресс-службы УМВД России по Липецкой области, подозреваемый задержан. Им оказался неоднократно судимый за имущественные и другие преступления 35-летний уроженец Свердловской области. Несколько дней назад он вышел из тюрьмы.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.162 УК РФ «Разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору, а равно с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия».

ИСТОЧНИК KP.RU