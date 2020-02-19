В четверг на ЛТЗ отключат свет, а на Сырском Руднике - воду

19 Февр. 2020 2020-02-19T17:12:12+03:00

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В четверг, 20 февраля, в некоторых домах Липецка отключат холодную воду и свет. Так, с 9 утра до 4 часов вечера без электричества останутся липчане, проживающие в районе ЛТЗ по адресам: улица Зеленая, Спортивная, Ильича, Украинская, Дачная, Профсоюзная, ул.Чехова, Волгоградская, Бехтерева, Красина, Седова, 1-ая Воронежская, 2-ая Воронежская, Лазо, Донская, Степная, Станиславского, 3 Сентября, Гвардейская, Песчаная.

С 10 утра до 8 часов вечера воду отключат в частном секторе района Сырский Рудник. Краны пересохнут в домах по улицам Прудная, Смирнова, Солнечная, Минская, Медицинская, Городовикова, Рябиновая, Рудничная, Жактовская, Техническая, Поселковая, Паровозная, Ударников, Исполкомовская, кот. «Липецкие Узоры».

Как сообщили в пресс-службе АО "ЛГЭК, подвоз воды осуществляется по заявкам жителей. По всем вопросам обращаться в диспетчерскую по номерам 175 и 236-175.

ИСТОЧНИК KP.RU