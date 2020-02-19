2020-02-19T17:12:12+03:00
Общество

В четверг на ЛТЗ отключат свет, а на Сырском Руднике - воду

Подвоз воды по заявкам жителей
Юлия КЛЮЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В четверг, 20 февраля, в некоторых домах Липецка отключат холодную воду и свет. Так, с 9 утра до 4 часов вечера без электричества останутся липчане, проживающие в районе ЛТЗ по адресам: улица Зеленая, Спортивная, Ильича, Украинская, Дачная, Профсоюзная, ул.Чехова, Волгоградская, Бехтерева, Красина, Седова, 1-ая Воронежская, 2-ая Воронежская, Лазо, Донская, Степная, Станиславского, 3 Сентября, Гвардейская, Песчаная.

С 10 утра до 8 часов вечера воду отключат в частном секторе района Сырский Рудник. Краны пересохнут в домах по улицам Прудная, Смирнова, Солнечная, Минская, Медицинская, Городовикова, Рябиновая, Рудничная, Жактовская, Техническая, Поселковая, Паровозная, Ударников, Исполкомовская, кот. «Липецкие Узоры».

Как сообщили в пресс-службе АО "ЛГЭК, подвоз воды осуществляется по заявкам жителей. По всем вопросам обращаться в диспетчерскую по номерам 175 и 236-175.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Улица 9 Мая в Липецке преобразится
В четверг на ЛТЗ отключат свет, а на Сырском Руднике - воду
Под Липецком мужчина, угрожая ножом, забрал из кассы магазина 17000 рублей и сигареты
Сбербанк представил промовклад «Лови весну» со ставкой 5%
Под Липецком будут судить мужчину, зверски избившего свою соседку из-за кур
Программа мероприятий, посвященных Дню защитника Отечества
В Липецке готовятся к весеннему паводку
Что выбирают липчане: итоги первого года работы «digital-кофейни» Tele2
В Липецке бомж украл у школьницы "Айфон"
Под Липецком задымился храм
В Липецке столкнулись иномарки: пострадала 60-летняя женщина
МЧС предупреждает липчан о тумане
В среду 2 улицы Липецка останутся без света, 30 - без воды
Липччанина, напавшего на священников в московском храме, арестовали на 2 месяца
В Липецке реконструируют аэропорт
Липчан приглашают на супер-фестиваль "Диско 90-х"
Реконструкция проспекта Победы в Липецке: как будут ездить автобусы
В детсаду Черноземья из-за коронавируса испугались ребенка, чья мама недавно вернулась из Китая
Липчан просят помочь найти родственников 92-летнего пенсионера
В Липецке спасатели помогли мальчику выбраться из оврага
Чиновники предупредили липчан о транспортном коллапсе из-за реконструкции проспекта Победы
Стала известна причина смерти 4-летней девочки, погибшей в ванной
Житель Рязанской области напал на липчанина в кафе и отобрал телефон