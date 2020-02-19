19 Февр. 2020 2020-02-19T19:03:45+03:00

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Улица 9 Мая на Новолипецке изменится. Об этом сообщила в своем Инстаграм глава Липецка Евгения Уваркина. Она вместе с чиновниками побывала сегодня в районе НЛМК. То, что увидела глава города, ее очень огорчило. Особенно импровизированная беседка, где уже с утра липчане распивали спиртное.

- В районе улицы 9 Мая на Новолипецке всегда многолюдно – рядом остановка транспорта, торговые точки, - написала мэр. - Но их расположение и внешний вид удручают. Мы давно планировали навести здесь порядок.

Изменения затронут остановку общественного транспорта и прилегающую территорию - обновят сам остановочный павильон и киоски, а также создадут цивилизованную зону фуд-кортов. Кстати, комбинат благоустроить территорию у здания старого заводоуправления.

uvarkina_evgenia Улица 9 Мая в Липецке преобразится

ИСТОЧНИК KP.RU