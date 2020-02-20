2020-02-20T10:01:09+03:00
Происшествия

В Липецке столкнулись "ВАЗ" и "Тойота": погиб мужчина

А в Грязинском районе в столкновении с "Фордом" пострадал водитель "Нивы" [видео]
Юлия КЛЮЕВА
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В Липецке столкнулись "ВАЗ" и "Тойота": погиб мужчинаВ Липецке столкнулись "ВАЗ" и "Тойота": погиб мужчинаФото: Юлия КЛЮЕВА
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За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области зафиксировано 1 016 нарушений правил дорожного движения. Автоинспекторы поймали 6 пьяных водителей. 45 человек не пристегнулись во время движения. 568 водителей превысили допустимую скорость. Еще 64 нарушили правила парковки. По данным пресс-службы регионального УГИБДД, произошло 22 ДТП, в которых никто не пострадал.

В минувшую среду, 19 февраля, в Грязинском районе на автодороге "Восточный обход" столкнулись "Нива" и "Форд". По предварительным данным, один из автомобилистов совершил обгон и выехал на встречку. Затем произошло столкновение. 57-летний водитель "Нивы" с травмами госпитализирован.

В Липецке на улице Ковалева ДТП с участием "ВАЗ-2105" и "Тойоты". 32-летний мужчина за рулем "пятерки" погиб.

В Чаплыгинском районе 24-летний водитель "Фольксвагена" не справился с управлением и влетел в дорожное ограждение. Его с травмой госпитализировали.

Под Липецком столкнулись "Нива" и "Форд": пострадал мужчина.vk.com/myregion48

ИСТОЧНИК KP.RU

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