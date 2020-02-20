2020-02-20T10:29:39+03:00
Происшествия

В Липецке рецидивист ограбил баню

А в Мастырском неработающий липчанин украл самодельную виброплиту
Юлия КЛЮЕВА
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На прошлой неделе в отдел полиции Липецка обратился представитель одной из городских бань города. В заявлении он указал, что кто-то украл из помещения индукционную электрическую плиту и термопот.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России в этот четверг, 20 февраля, подозреваемый установлен и задержан. Им оказался неработающий ранее судимый за кражу 38-летний липчанин. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст.158 УК РФ "Кража".

Еще одно преступление совершили в поселке Матырский. Там со двора дома по улице Грушевая похитили самодельную виброплиту. Правоохранители нашли предполагаемого преступника - неработающего 38-летнего липчанина. Мужчина во всем признался. Также возбуждено уголовное дело по 158 статье.

ИСТОЧНИК KP.RU

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