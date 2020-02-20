Липчанке грозит срок за таблетки для похудения, запрещенных в России

20 Февр. 2020 2020-02-20T12:21:01+03:00

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Липецкие таможенники задержали запрещенное к ввозу на территорию России сильнодействующее вещество. Как сообщили в пресс-службе центра таможенного управления, его обнаружили в посылке, которая предназначалась жительнице Липецкой области. Женщину задержали. Посылка была отправлена из Казахстана.

В отправлении находились 102 капсулы. В них содержалось сильнодействующее вещество, производное амфетамина, усиливающее чувство насыщения. Оно хоть и относится к группе препаратов для лечения ожирения, но при этом запрещено во многих странах - слишком много тяжелых побочных действий.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.226.1 УК РФ "Контрабанда сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых, радиоактивных веществ". Максимальное наказание по данной статье - до 7 лет тюрьмы и штраф до 1 миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU